Fikse brand in woning in Rotterdam-Zuid, twintig mensen moesten huis verlaten

Brandweer staat steeds vaker op gekke plek ‘op wacht’ in plaats van in de kazerne (en dit is waarom)

Een brandweerwagen die bij een grote kruising klaarstaat om uit te rukken? Jarenlang wachtten brandweerlieden altijd in of vlakbij hun eigen kazerne op een alarm. Maar met de hulp van de computer kijkt de brandweer Rotterdam-Rijnmond steeds vaker of een ploeg niet beter tijdelijk elders paraat kan staan.

29 maart