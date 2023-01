Film Ome Cor nu ook naar Amsterdam

,,We gaan nu ook naar Amsterdam”, zegt producent Peter Verhage. Ome Cor is op zondag 15 januari te zien in Pathé De Munt in hartje Amsterdam. Eind vorig jaar besloot Pathé Schouwburgplein in Rotterdam al de film op het scherm te brengen. ,,Een Rotterdamse film hoort in een Rotterdamse bioscoop’’, legde manager Rob van der Meer uit.

Hoog gescoord in Amsterdam

De producent is blij met de vertoning in Amsterdam. In de film treft Ome Cor, fervent Feyenoord-supporter, in Thomas Acda een aanhanger van rivaal Ajax. Ook zijn er opnamen gemaakt bij het tv-programma First Dates. ,,Toen er alleen nog gestreamd kon worden, scoorden we al hoog in Amsterdam”, zegt Verhage.