Filmliefhebbers opgelet: Love Actually in Concert komt naar Rotterdam

Deze artiesten ga je binnenkort zien op hiphopfes­ti­val Get Loose

12:15 Over anderhalve week is het zover: de tweede editie van hiphopfestival Get Loose op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Het festival heeft een line-up die voor een groot deel uit lokale talentvolle acts bestaat, maar ook artiesten als Boef, Fresku en Hef zullen er zijn om wat ‘lines te spitten’.