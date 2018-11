FIOD neemt 45 miljoen sigaretten in beslag

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vandaag bij doorzoekingen in onder meer Rotterdam, Schiedam en Rijswijk 45 miljoen sigaretten in beslag genomen. Over de sigaretten is geen accijns en omzetbelasting betaald en op die manier is voor ongeveer 11 miljoen euro aan belasting ontdoken. De sigaretten worden vernietigd.