Fitgirl Randi staat vijf dagen per week met gewichten in haar hand: ‘Van trainen word je sterk, man’

ik zeg je Kiriailis (17) voelt zich soms onveilig in haar buurt: ‘Toen ik wat later thuis kwam, riepen ze allerlei dingen’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. De moeder van de Rotterdamse Kiriailis Pimentel Peña had een zware jeugd. „Ze leefde met haar familie op straat.”

21 september