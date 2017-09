Five Guys wordt spil in heuse hamburgeroorlog in Rotterdam

Rotterdam. Hoofd internationale expansie Ramon Kabbedijk van Five Guys heeft er nu al zin in. In Forum Rotterdam lijkt zijn hamburgertent dé trekker te worden, en zelfs modereus Primark – grote buur in het complex – te overvleugelen. Het enthousiaste onthaal in de Maasstad was hem ook opgevallen. ,,We onderscheiden ons, en mensen zijn een beetje klaar met de gevestigde namen’’, luidt zijn analyse. ,,En op deze plek in het centrum van Rotterdam, hoe mooi kun je zitten?’’



The Dubai Mall, de Gran Vía in Madrid, de Champs-Élysées. En dus binnenkort Alexandrium en de Coolsingel. Mét een moordende concurrentie. ,,Nee joh, daar ben ik helemaal niet bang voor. We doen ons eigen ding, al 31 jaar lang. We zijn een familiebedrijf met een jaarlijkse omzet van 2 miljard dollar, en 1500 locaties wereldwijd.’’



De Lange hierover: ,,De concurrentie is goed. Bij zo’n hamburger hebben mensen een bepaald verwachtingspatroon, en je kunt ‘m alleen maar beter maken. Bij ons duw je zo’n burger niet alleen maar naar binnen. En de hamburger is populair. Bij Ter Marsch in de Witte de Withstraat is het soms zo druk, dat mensen op vrijdag en zaterdag één à anderhalf uur moeten wachten op hun bestelling. De hamburger is hot in Rotjeknor, da’s zeker waar.’’



Spekkoper is tenslotte ontwikkelaar Arno Ruigrok van Multi Netherlands, die de bouw van Forum mogelijk maakt. De keuze voor Five Guys is een schot in de roos. ,,We zien dat ze in landen waar ze starten, meteen enorm succesvol zijn. En daarom is het niet opvallend dat zoveel mensen in Rotterdam dit nieuws oppikken. Jammer dat we nog twee jaar op de opening van Forum moeten wachten…’’