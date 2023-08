Flamingokolonie in Blijdorp blijft groeien

indebuurt.nl Bij het nieuwe La Cascada in West ontbijt je alsof je in Marokko bent

In een hoekpand op de 1e Middellandstraat zit sinds kort La Cascada. In dit nieuwe restaurant schuif je aan voor een uitgebreid Marokkaans ontbijt, harrira soep, stoofgerechten uit de tajine en andere klassiekers. “Op vrijdag is het couscousdag, net zoals in Marokko.”