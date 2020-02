Flatbrand Rotterdam-Zuidwijk vermoedelijk aangestoken: ‘Een matras gaat niet vanzelf in de fik’

updateDe flatbrand aan de Havikhorst in Rotterdam-Zuid is begonnen in de kelder, waar een matras vlam vatte. De brandweer vermoedt brandstichting: ,,Een matras gaat niet vanzelf in de fik.’’

Acht mensen werden gisteravond naar het ziekenhuis vervoerd, waaronder een vrouw die in paniek vanaf de tweede verdieping van de flat sprong. Volgens een getuige zijn er uit angst voor de rook ook kinderen uit het raam gesprongen. In totaal zijn 25 personen nagekeken door hulpverleners. Veel mensen hadden rook ingeademd.

Het onderzoek naar de brand is vandaag afgerond. Hoewel de brandweer brandstichting vermoedt, kan zij dit niet bewijzen. Directe aanwijzingen die naar een dader kunnen leiden, zijn volgens de brandweer niet gevonden. ,,Er lagen geen lucifers naast of iets waarmee het matras is aangestoken, maar zo’n matras gaat niet vanzelf in de fik’’, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Volledig scherm De hulpdiensten ontfermen zich over een baby. © MediaTV

De bewoners kunnen vooralsnog niet terug naar hun woning. De waterleidingen en elektra zijn te beschadigd om op korte termijn te kunnen repareren, laat een woordvoerder van woningcorporatie Vestia weten. Voor de bewoners wordt vervangende woonruimte gezocht.

Familie

Bewoners werden tijdelijk opgevangen in de nabijgelegen sporthal De Wielewaal. Volgens de woordvoerder van Vestia wordt nu eerst bekeken of de bewoners bij familie terechtkunnen. Als dat niet het geval is, wordt een hotel gezocht. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners terug kunnen keren. ,,We willen geen risico nemen. Het moet echt veilig zijn.’’

De schrik zit er een dag na de brand nog goed in bij de bewoners van de Rotterdamse straat. ,,Ik heb maar een uurtje geslapen. Ik was bang dat de brand nog een keer zou uitbreken”, zegt Nusca Rosa (40), die tegenover de getroffen flat woont. Ze heeft de brand van dichtbij meegemaakt. ,,Ik zag veel vuur uit de kelder komen en volwassenen en kinderen uit een raam springen. Dat was heel heftig. Ik hoop dat het goed met ze gaat, maar ik heb geen idee”, vertelt de Rotterdamse. ,,Een buurman pakte meteen matrassen, zodat de kinderen nog enigszins zacht konden landen. Iedereen was in paniek. Ik ook. Ik heb mijn eigen kinderen snel naar buiten gebracht, omdat ik bang was voor een explosie.”

Ontdaan

Ook een andere buurtbewoner is nog altijd ontdaan door de brand. Hij woont in dezelfde portiek als de mensen die zich genoodzaakt zagen uit het raam te springen. ,,Ik was niet thuis toen de brand uitbrak. Ik werd gebeld door een vriend en schrok enorm. Die schrik zit er nog steeds in. Ik voel mij niet zo lekker onder deze situatie.’’

,,Ik ken de mensen die uit het raam zijn gesprongen oppervlakkig, ik ben benieuwd hoe het met ze gaat. Niemand kan of wil mij dat vertellen. Dat is vervelend”, zegt hij. ,,Mijn huis heb ik nog niet gezien, ik mag niet naar binnen. Ik hoop dat het er normaal uitziet.”