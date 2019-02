Flatgebouw ontruimd na brand én waterlekkage in Rotterdam

Wheelie gaat helemaal mis: motorrij­der knalt op bus

27 februari Een motorrijder heeft schade aan meerdere auto's aangericht, toen hij in de file op de Rochussenstraat in Rotterdam-West een wheelie maakte. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De bestuurder had zijn motor niet meer onder controle toen hij op zijn achterwiel tussen het verkeer door probeerde te sjezen.