Flink gaslek op bedrijfsterrein in Rotterdam-Mathenesse

Nieuw visrestau­rant Rotterdam doet zich voor als stripclub

Wat? Komt er een stripclub in het gerenoveerde spaarbankgebouw aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam? Wel volgens de tekst op het advertentiedoek voor de muren van het pand. Maar na het scannen van de QR-code op de banner blijkt dat deze belofte een truc is om Rotterdammers te interesseren voor de nieuwe vestiging van het Amsterdamse visrestaurant Pesca.

31 augustus