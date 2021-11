Flink lagere straf voor pakketbezorger die 5-jarige Brandon doodreed: moeder barst in tranen uit

Kleine rijen maar geen chaos: druilerige Black Friday lijkt op drukke koopavond

Werd Black Friday eerder nog voortijdig afgebroken in Rotterdam omdat het veel te druk werd in de stad, vandaag bleef de storm op de koopjes behapbaar. Koopjesjagers wisten de binnenstad te vinden en het was druk maar niet extreem. ,,Wij zijn heel tevreden’’, aldus Dominique van Elsacker namens de winkeliers in het centrum.

