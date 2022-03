Flinke partij coke verstopt onder lading pinda’s in Rotterdamse haven

Minstens 1350 Feyenoord­sup­por­ters naar Servië, waar pas nog grote pro-Rus­land demonstra­tie was

Het trouwe legioen van Feyenoord duikt ook op in Belgrado voor de achtste finale in de Conference League tegen Partizan donderdagavond. Woensdag is de ware uittocht begonnen naar het land waar kort geleden nog een grote pro-Rusland demonstratie was. Supporters maken zich niet druk: ,,Bij zulke bestemmingen weet ik: je moet het nóóit over politiek hebben.’’

