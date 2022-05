Flitsbezorger Getir probeert een goede buur te zijn en verandert darkstore in art store

Wat is er te zien aan de darkstore?

,,Allereerst is het geen darkstore meer: de zwarte stickers zijn van de ramen en aan de voorkant van het gebouw, waar normaal de productschappen staan, hangt nu kunst. De kunst is van Herenplaats en gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond. Achterin zit onze winkel.’’

Drie weken geleden won de gemeente Amsterdam het kort geding tegen concurrent Zapp en moest Zapp haar vestiging in Amsterdam West sluiten. Is het toeval dat jullie er juist nu voor kiezen om de goede buur te zijn?

,,Ja, dat is toeval, het zit in ons DNA om een goede buur te zijn.’’

Waar blijkt dat uit?

,,De klachten die wij ontvangen van omwonenden en de gemeente, nemen wij altijd serieus. Een van de klachten ging over de fietsen die voor de deur staan, daarom proberen we die zoveel mogelijk in de winkel te zetten. Als we een nieuwe vestiging openen, doen we een brief door de brievenbus van omwonenden, met onder meer onze contactgegevens.’’

Zijn jullie altijd goede buren geweest?

,,Ik denk het wel. We hebben niet vanaf moment één alles goed gedaan, maar we zijn pas een jaar in Nederland en hebben al veel aangepast en geleerd. Bij succes van deze pilot willen we de art stores ook in andere steden introduceren. Samen met onze concurrenten hebben we vorige week een gedragscode opgesteld, waarmee we overlast en onverantwoorde arbeidspraktijken willen voorkomen. Deze code is door al onze bezorgers ondertekend. Gelukkig krijgen we inmiddels al minder klachten binnen.’’

