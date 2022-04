Floriaan wilde het eens anders dan anders doen: hij verkoopt wijnen vanuit tanks

starters Plannen én creatief bezig zijn: met de journals van Simone (28) kun je gelijk aan de slag

,,Ik tekende altijd al graag en iedereen in mijn omgeving zei steeds dat ik er iets mee moest doen”, zegt Simone van Koll (28) uit Rotterdam. Maar ja, wat dan precies? Dat is nog niet zo makkelijk. Na al die jaren is het toch gelukt en heeft ze nu haar eigen onderneming, Collor Craft & Design.

14 maart