FNV hekelt Steinweg na dodelijk ongeluk 17-jarige leerling

Het bedrijf is voor werknemers een van de gevaarlijkste bedrijven van de Rotterdamse haven, stelt Stam. Vorkheftrucks en mensen gaan er langs elkaar heen over het terrein. ,,Dat is andere koek dan een grote containeroverslag waar vrijwel alles is geautomatiseerd. De risico’s zijn bij Steinweg een stuk groter.’’

Juist om die reden is hij verbolgen over het feit dat het bedrijf, dat onder meer werkt voor het Amerikaanse leger, ook voor de vakbond zo gesloten als een oester is. ,,Zij willen niets met ons te maken hebben. Ook met onze Stichting Veilige Haven, die we hebben opgericht om de veiligheid binnen de bedrijven te vergroten, zijn we geen welkome gast.’’

Regelgeving

,,Er is wel geld voor peperdure advocaten die een schikking kunnen treffen met justitie na een ongeluk, maar met ons in gesprek over de veiligheid in de haven is blijkbaar te veel gevraagd. En dat terwijl we voor elk bedrijf, met mensen die daar werken, een eigen veiligheidsplan opstellen. Het is echt niet zo dat we willen dat er 24 uur per dag een politieagent in hun nek hijgt.’’