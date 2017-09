Forum Rotterdam stroomt snel vol

Nieuwkomers in het complex - waarvan de bouw inmiddels is gestart - zijn onder andere modereus Primark en hamburgerketen Five Guys, die aan de kant van de Koopgoot een plekje krijgt. Aan de Lijnbaan-zijde zijn alleen kledingwinkel Hollister en parfumerie Ici Paris blijvertjes. ,,We hebben nog twee jaar om de overige zaken gevuld te krijgen'', klinkt het. Met héél Forum is een bedrag van 195 miljoen euro gemoeid.



Eén van de grootste huzarenstukjes is de verbouwing van de huidige, anonieme kantoortoren tot een woongebouw met 103 appartementen. De woningen variëren in grootte tussen de 85 en 120 vierkante meter. De huren liggen tussen circa 950 euro en circa 1350 euro per maand.



Het ontwerp van Forum is van het vermaarde architectenbureau OMA van Rem Koolhaas. Wessel de Jonge Architecten tekent voor de restauratie van het ABN Amro-pand. Bouwers zijn Sprangers Bouwbedrijven bv uit Breda en Van Mierlo-Dinkq uit Maasdijk. De oplevering is in de loop van 2019.