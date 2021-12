Forum voor Democratie doet mee aan verkiezingen in Rotterdam in 2022: ‘Ik wens ze succes’

Rotterdam is de enige plaats in de Rotterdamse regio waar Forum voor Democratie mee zegt te zullen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een kandidatenlijst is nog niet bekendgemaakt. In een verklaring zegt de partij als enige ‘een fundamenteel andere visie tegenover die van de gevestigde kartelpartijen’ te stellen. De partij zegt in alle vijftig gemeenten te zullen streven naar afschaffing van de coronamaatregelen, niet mee te werken aan duurzaamheidsontwikkelingen, de komst van windmolens en zonneweides en van AZC’s. Ook wil de partij een lokaal referendum invoeren ‘om de lokale democratie te herstellen’.