Forum voor Democratie doet mee aan verkiezingen in Rotterdam in 2022

Forum voor Democratie neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam in maart volgend jaar. Dat maakt de partij woensdagavond bekend. In totaal zegt de partij in 50 gemeenten mee te zullen doen.

Rotterdam is de enige plaats in het Rijnmondgebied waar FvD mee zegt te zullen doen. Een kandidatenlijst is nog niet bekendgemaakt.

In een verklaring zegt de partij als enige ‘een fundamenteel andere visie tegenover die van de gevestigde kartelpartijen’ te stellen. De partij zegt in alle 50 gemeenten te zullen streven naar afschaffing van de coronamaatregelen, niet mee te werken aan duurzaamheidsontwikkelingen en de komst van AZC's. Ook wil de partij een lokaal referendum invoeren ‘om de lokale democratie te herstellen’.

Verontruste reacties

In november meldde de partij op zoek te zijn naar Rotterdamse kandidaten. Dat zorgde meteen voor verontruste reacties van diverse Rotterdamse politici, onder wie PvdA-leider Richard Moti. Hij maakte direct een afspraak met de lijsttrekkers van D66 en GroenLinks om te bespreken hoe de partijen zouden moeten omgaan met FvD in de campagne. ,,Forum is een partij die mensen bedreigt en een intimiderende sfeer creëert", zei Moti. ,,Ik kan me voorstellen dat als ze dat hier ook doen, bijvoorbeeld in een debat, wij met z'n allen opstaan en zeggen: voor ons eindigt dit debat hier.”

Vier jaar geleden was Baudet nog zijdelings betrokken bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, door een lijstverbinding aan te gaan met Leefbaar Rotterdam, toen nog geleid door Joost Eerdmans. Dat leidde tot veel ophef bij andere partijen, die om die reden niet meer met Leefbaar wilden besturen. Het leidde er mede toe dat Leefbaar de afgelopen vier jaar in de oppositie zat.

Andere rechtse partijen haakten recent juist af in Rotterdam: de PVV doet niet meer mee in Rotterdam, en de nieuwe partijen JA21 (van Joost Eerdmans) en BVNL (van Wybren van Haga) lieten al weten niet mee te zullen doen maar in plaats daarvan Leefbaar Rotterdam te steunen. ,,Als we in Rotterdam mee zouden doen, zouden we Leefbaar alleen maar in de wielen rijden", zei Van Haga daarover. Overigens gaat Maurice Meeuwissen, die nu als enige namens de PVV in de Rotterdamse raad zit, wel zelfstandig door onder de naam Lijst Meeuwissen.

