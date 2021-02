Foto's relschoppers vanaf maandag op grote schermen in heel Rotterdam

UPDATE Jongen (12) aangehou­den voor rellen in Rotterdam-Zuid

10 februari De politie heeft vanochtend een 12-jarige jongen aangehouden voor deelname aan de rellen in Rotterdam-Zuid op maandag 25 januari. Hij werd thuis in de wijk Hillesluis opgehaald. De knaap was door agenten herkend op de beelden van het omduwen van een container op de Groene Hilledijk bij het kunstwerk ‘Rust in de Reuring’ dat later in vlammen opging.