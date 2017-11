Fotoboek over leven aan boord van platviskotter

Ze lieten hem zijn gang gaan. Zoekend naar de schaarse emoties op de diep in hun oliejassen weggedoken gezichten. ,,Net dat moment dat een visser even geniet van de opkomende zon.''



Ondanks het zware leven aan boord begrijpt Wagemakers nu wel waarom mannen als Gert Lokker, George 't Mannetje, Hans Grinwis, Arendjan Lokker en Henk Bakker week in week uit het ruime sop kiezen. De zorgen over de toekomst van de visserij, de Brexit en Europese regelgeving lijken op het water ver weg. ,,Op zee voel je je vrij.'' Hij heeft alle foto's in zwart-wit afgedrukt, omdat de gezichtsuitdrukkingen dan beter tot hun recht komen. ,,In kleur leidt het felle geel en oranje van de jassen te veel af.''



Het fotoboek De Visser is vanaf zaterdag 18 november verkrijgbaar, onder meer op de website gerardwagemakers.nl. Het 50 pagina's tellende boek kost 19 euro, exclusief 3,50 euro verzendkosten.