Fotoshoot eindigt met nat pak: vrouw gaat hond achterna de Nieuwe Maas in

Donja liep vanochtend met meerdere honden op het Koninginnenhoofd in Rotterdam. Ze was daar voor een fotoshoot met de honden. Ineens was er een plons: tijdens het rennen viel de hond van Donja's moeder in de Nieuwe Maas. Donja twijfelde geen moment. Ze kleedde zich uit en ging via een trappetje ook het koude water in. ,,De hond kwam gelukkig naar me toe zwemmen en met een voor mij onbekende omstander hebben we haar via de trap weer uit het water gekregen.''