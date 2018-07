Foutje: 35.000 te veel bij ontslag

Een oud-medewerker van de gemeente Rotterdam rekende zich al rijk met een ontslagvergoeding van 40.000 euro. De 5.000 die het uiteindelijk werd, kwam rauw op zijn dak. De Rotterdammer had het geld in zijn hoofd al uitgegeven.

De man, die in 2010 in dienst trad en onder meer het groen bijhield en pakketjes inpakte, werd na twee jaar werken ernstig ziek. De gemeente stelde een vergoeding voor om zijn contract af te kopen: 40.347,49 euro voor een dienstverband van acht jaar. De gemeente keert in dergelijke gevallen normaal rond de 5.000 euro uit.

De zieke werknemer zette via de e-mail én telefonisch vraagtekens bij de som geld. 'Klopt dit bedrag wel', vroeg hij via de e-mail. De reactie van de gemeente: 'Het bedrag is wel juist'. Zowel een leidinggevende als een afdelingschef keurde het bedrag goed, volgens de advocaat van de man.

Pas op het moment van uitbetaling trok een ambtenaar aan de bel. In haar verweer zegt de gemeente dat het hoge bedrag voor een andere medewerker is bedoeld, met een langer dienstverband. De gemeente vindt dat het voor de man 'evident' moet zijn geweest dat het bedrag een vergissing is. Volgens zijn advocaat besefte de man dat niet, omdat 'hij van dergelijke dingen niet veel verstand heeft'.

In de hoop de beloofde 40.000 euro alsnog te krijgen stapte de man naar de rechter. Hij heeft schulden en zit in financiële nood. De rechter wees de zaak af omdat die te ingewikkeld is voor een kort geding. Daarom start de advocaat een bodemprocedure. De gemeente Rotterdam wil niet reageren.