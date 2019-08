Foutje Stedin kost tienduizenden euro's: enorme stroomstoot verwoestte apparaten

Door een kapotte lift zat deze 79-jarige man een week lang ‘opgesloten’ in huis

20:34 Oud-marinier Frans Schoots wordt over twee dagen 80 jaar en is slecht ter been. Dus toen de enige lift in zijn flat aan de Teldersweg in Schiebroek eind vorige week te maken kreeg met een kapotte motor, had hij een flink probleem. ‘Ik zat een week lang opgesloten in mijn huis’.