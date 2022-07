Franky Sticks ontwerpt nieuw bierglas: ‘Als het vreugde of inspiratie geeft, ben ik blij’

Biergarten opent zijn tiende seizoen: ‘Rotterdam­mers zijn trots op deze plek’

,,Vrijheid, ontmoeten, flirten en bier drinken met je vrienden.’’ Dat is Biergarten, volgens mede-eigenaar Nikki van Dijk. De biertuin in het Schiekadeblok bestaat dit seizoen 10 jaar en is in die tijd uitgegroeid tot een fenomeen in Rotterdam en daarbuiten. ,,De kracht zit hem in de simpelheid.’’

1 april