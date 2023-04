Frans overhandigde Feyenoordsjaal aan Máxima: ‘Ik wilde eigenlijk de koning dollen’

commentaar Rotterdam weet zelfs van Koningsdag wat leuks te maken

Voor een stad die een EK-finale, een Tourstart en het Songfestival organiseerde, vond ik Rotterdam vooraf nogal opgewonden doen over Koningsdag. Het jaarlijkse promotiefeest van een worstelende vorst met rap dalende populariteitscijfers: leuk voor Dordrecht of Amersfoort, maar daar gaan we hier toch niet opgewonden van worden?