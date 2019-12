Franse topkok lyrisch over Rotterdams kookboek: ‘Dit past lekker bij deze tijd’

,,Kreeg ik het altijd maar zo”, klinkt het in een kookstudio. In plaats van een kleine snack krijgen de gasten tijdens de uitreiking van het boek een hele maaltijd. Er staan grote bakken met varkensvlees, aardappelpuree, rode kool en zuurkool. ,,Dit past lekker bij deze tijd van het jaar en het is eten uit onze eigen Nederlandse keuken”, zegt Meerema.

Sieb’s proefschrift is een kookboek met zo’n tachtig recepten: ‘simpele’ aardappelpuree, dressing, pesto of risotto. Toetjes staan er ook in, zoals een bavarois, chocolademousse, crème brulée en amandel-nougat ijs. Het boek lijkt op een schrift dat iemand zelf bijhoudt. Er staan geen strakke foto’s van eten in, maar in plaats daarvan zijn het tekeningen.