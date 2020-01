Frauderend raadslid Kevin van Eikeren (PvdA) stapt op

Deze studenten zorgen ervoor dat senioren zich niet eenzaam hoeven te voelen

13:30 Pim Stolk, Rachel Yeh, Anouk van Diest en Fabian Matthee, alle vier studenten aan de Hogeschool Rotterdam, zorgen dat twintig ouderen morgen met elkaar in contact komen. Zij organiseren een ontmoetingsmiddag in seniorencomplex Oostmolensteyn op het Oostplein. ,,We hopen dat ze vaker samen afspreken. Alleen oud worden is zo eenzaam.’’