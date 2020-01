‘Frauderende Van Eikeren kan niet in de Rotterdamse raad blijven’

De verzekeringsfraude door PvdA’er Kevin van Eikeren is ingeslagen als een bom binnen de Rotterdamse gemeenteraad. ,,Hij is volstrekt ongeloofwaardig geworden.’’

Quote Nu we dit weten is hij volstrekt ongeloof­waar­dig geworden Robert Simons, Raadsnestor Raadsnestor Robert Simons heeft amper woorden voor de gedragingen van zijn collega. ,,Ik ben verbouwereerd, ik kan het bijna niet geloven.’’ Van Eikeren kan niet anders dan zijn zetel inleveren, stelt Simons. ,,Het is natuurlijk uiteindelijk zijn eigen keuze, maar als raadslid heb je een voorbeeldfunctie. Nu we dit weten is hij volstrekt ongeloofwaardig geworden. Als je acht keer bewust fraudeert dan houdt het op, dan kun je niet meer in de raad zitten.’’

‘Ik weet niet wat ik moet zeggen’

Co Engberts, fractievoorzitter van de PvdA, is vanmorgen pas ingelicht door Van Eikeren, vlak voordat het nieuws naar buiten kwam. Vanavond komt de fractie bijeen om te praten over vervolgstappen. ,,Ik weet echt nog niet wat ik moet zeggen. Ik heb zelfs nog niet eens alle andere fractiegenoten gesproken. Ik ben eigenlijk gewoon aan het werk en probeer tegelijkertijd dingen op een rijtje te krijgen.’’

Van Eikeren lichtte Engberts in over de telefoon. ,,Hij vertelde het vrij zakelijk. Wat ik heb gezegd? Ik weet het niet meer, dat ik het heel rot vond geloof ik.’’ Is hij teleurgesteld in zijn collega? ,,Ik geloof dat het nieuws nog even moet indalen. Ik weet het echt allemaal nog niet.’’

