Fred van Leer ‘not amused’ met nachtelijke inval politie

De politie heeft afgelopen nacht in Rotterdam bij stylist Fred van Leer de voordeur geforceerd van zijn woning, nadat diverse meldingen waren binnengekomen dat hij suïcidaal zou zijn. De aanleiding was een verontrustend bericht op Twitter. ‘Dank voor de bezorgdheid maar ik ben er nog’, twitterde Van Leer na het incident. Hij is 'not amused’met de actie van de politie.

‘Bedankt en vaarwel’ zou een iemand gisteravond op het Twitteraccount van de stylist hebben gezet. Fans en kennissen van Rotterdammer werden ongerust en kwamen direct in actie. De politie wil niet al t e veel kwijt over de kwestie. Dat er zeventien keer naar de politie is gebeld door mensen die zich zorgen maakten om het welzijn van de BN’er, wordt bevestigd. Maar waarom agenten de deur vonden dat ze het slot van de deur moesten forceren om binnen te komen, wordt aangegeven.

Volledig scherm Fred van Leer twitterde na de inval door de politie dat hij er nog is. © Twitter

Van Leer verkeert in blakende gezondheid. Zijn humeur daarentegen is niet al te best. ,,Is er één grapjas die een in een twitterbericht zegt dat ik zelfmoord heb gepleegd en dan beuken ze midden in de nacht terwijl je ligt te slapen, de deur in. Ik vind die actie van de politie heel bijzonder.‘’ Bij Van Leer is inmiddels een nieuw slot op de deur gezet.

Bezorgd

,,Een aantal mensen waren best bezorgd. Die hebben de politie gebeld, wat ik heel lief vind. De politie heeft het serieus genomen, wat ik heel lief vind. De politie stond met drie man in uniform voor mijn deur, wat ik normaal ook heel leuk zou vinden midden in de nacht, maar niet als ik slaap”, zegt Van Leer in een video op Instagram.

De tweets zijn inmiddels verwijderd. Wie de ‘lolbroek’ is die het bericht op het account van Van Leer zette, is onduidelijk. Op sociale media reageerden fans opgelucht nadat het duidelijk werd dat er niks met Van Leer aan de hand was.

Dit is de video waarin Van Leer reageert op de nachtelijke inval: