Fred van Leer zag een bezorger met een ‘goedkope synthetische pruik’ en wist: hier klopt iets niet

Mannen gezocht die Shrek willen spelen in een musical (en je hoeft niet eens op hem te lijken)

21 september Ben je een man, houd je van toneelspelen en houd je van Shrek? Dan is dit je kans. Musicalvereniging MusicAll Spijkenisse zoekt mannen voor de titelrol van Shrek de Musical, die in 2022 op de planken van Theater de Stoep in Spijkenisse te zien is. Bijkomend voordeel: je hoeft niet eens op het groene figuur te lijken.