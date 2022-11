Frédérique Spigt na kritiek op live-optreden: ‘Heb er wakker van gelegen, er ging van alles mis’

Bandenprik­ker laat spoor van vernieling achter in Krimpen aan de Lek: ‘Dit is echt mega. Enorm’

Een bandenprikker heeft donderdagavond een spoor van vernieling achtergelaten in Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Vele tientallen autobezitters in beide dorpen zijn gedupeerd, omdat hun banden plat stonden. De schrik zit er goed in. ‘Vooral van de omvang ervan is schokkend’.

18 november