Frustratie en schaamte over bouwperikelen bij Boijmans (en: wéér vertraging)

Brandweer beleeft drukke nacht in Rotterdam: scooter, bestelbus en auto's vatten kort na elkaar vlam

De Rotterdamse brandweer had afgelopen nacht de handen vol aan meerdere voertuigbranden. Zowel een scooter, bestelbus als meerdere auto's vlogen kort na elkaar in brand. Dat gebeurde met name in Rotterdam-Oost. Of er een verband tussen de branden is, is nog niet bekend.

8:19