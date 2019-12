Fuiks draait een volle bak met kerstkliekjes: ‘Dit zouden meer restaurants moeten doen’

Iets na half zeven zaterdagavond zit het sfeervolle restaurant aan de IJssel al goed vol. Aan de raamkant, waar grote kerstklokken aan de muur hangen, worden de eerste voorgerechten uitgeserveerd. Het is kalfsentrecote, een gerecht dat tijdens de kerstdagen ook op het menu stond. Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft de chef-kok van het restaurant een kliekjesmenu samengesteld.



,,Ons motto is love food, hate waste. Daarom vinden we het ook zo belangrijk om dit te organiseren.'' vertelt gastvrouw Liesje van der Haagen. Terwijl achter haar steeds meer gasten de zaak binnenlopen vervolgt ze: ,,Het eerste jaar dat we dit deden was het niet meteen echt een succes. Maar inmiddels ontvangen we in oktober al de eerste reserveringen voor deze dagen.'' In totaal worden er tijdens dit weekend meer dan honderdvijftig menu's opgediend.