Funda-parel: in deze hippe loft kijk je vanuit bed naar de Euromast

Gewonde Rotterdam­mer (41) opgepakt na inslaan van ruit bus in Hoek van Holland

Een 41-jarige Rotterdammer is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in Hoek van Holland voor vandalisme. De man zou op de Badweg de deur van een bus hebben ingetrapt en de ruit hebben vernield. ,,De verdachte heeft aardig huisgehouden’’, was de conclusie van de wijkagent uit Vlaardingen die tijdens zijn dienst ter plekke ging.