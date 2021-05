Gaan al jouw planten altijd dood? Met de kunstplanten van Merijn en Robert behoort dat tot het verleden

video/update Studenten lezen op Facebook dat er brand is in hun flat in Rotterdam-Croos­wijk

2 mei In een studentenflat aan de Van Meekerenstraat in Rotterdam-Crooswijk is zaterdagavond brand uitgebroken. Het pand moest ontruimd worden. Bij de brand raakte één persoon gewond. In het pand zou geen centraal alarm hangen, waardoor bewoners pas laat van de brand wisten.