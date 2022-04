Gaat Leefbaar Rotterdam echt met Denk? Leefbaar-hardliners zijn opvallend mild

Snelle buslijn door Maastunnel komt eraan (en mogelijk ook een vrachtwa­gen­ver­bod)

Vanaf volgend jaar rijdt een nieuwe buslijn via de Maastunnel tussen Rotterdam Centraal en Zuidplein. Het college heeft de knoop doorgehakt, ook al zijn lang niet alle partijen enthousiast. In een later stadium wordt de tunnel mogelijk verboden voor vrachtwagens.

24 maart