Gasexplosie in Het Lage Land blaast gevel woning eruit: twee gewonden

Braziliaan loopt door Schiebroek met ruim half miljoen euro in zijn Jum­bo-bigshopper

10:50 De politie heeft woensdag een 51-jarige Braziliaan in Rotterdam-Schiebroek aangehouden met een opmerkelijke inhoud in zijn bigshopper van de Jumbo. In de tas zaten geen boodschappen, maar wel duizenden bankbiljetten. In totaal had hij 525.000 euro aan contant geld bij zich. De man is aangehouden voor witwassen. Dit maakte de politie vandaag bekend.