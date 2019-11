Gedetineerde van De Schie gaat er tijdens verlof vandoor en staat nu op de Nationale Opsporingslijst

Amerikaan­se rode eekhoorn rukt op in Rotterdam: teller staat nu op zes

1 november De Amerikaanse rode eekhoorn rukt op in Rotterdam. De teller staat nu op zes waarnemingen van deze ‘exoot’ in de Maasstad, netjes verspreid over de grotere stadsparken. Koploper is het Kralingse Bos, maar deze watervlugge pluimstaart is ook gesignaleerd in het Zuiderpark, Overschie en bij de Stadhoudersweg.