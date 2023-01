Gedetineerden gevangenis De Schie maken kachels voor mensen in Oekraïne

Sander de Kramer is druk met zijn project Kachels voor Oekraïne. Hij krijgt volop steun, zelfs in gevangenis De Schie maken gedetineerden kachels. ,,Dit is van levensbelang.’’

Vanachter zijn lasbril vertelt de gedetineerde, in het metaalbedrijf van de gevangenis, trots te zijn op de vakkundig gemaakte kachels. ,,Ik heb in de jaren 90 zelf oorlog meegemaakt in het voormalig Joegoslavië. Ik weet dus wat het betekent. Het maakt mij trots dat ik op deze manier mensen in Oekraïne kan helpen.’’

De lasser heeft samen met een medegevangene van De Schie vijf van deze 30 kilo wegende kachels gemaakt. In acht andere gevangenissen zijn ook nog eens veertig kachels geproduceerd en deze eerste lading gaat binnenkort op transport naar het door oorlog geteisterde Oekraïne. Een idee van het gevangeniswezen zelf, maar dat naadloos aansluit bij het project ‘Kachels voor Oekraïne’ van Sander de Kramer. Vandaar dat ze de handen ineen hebben geslagen.

De schouders

,,Hoe mooi is het dat ook gedetineerden meehelpen, heel Nederland zet er de schouders onder! Dit is letterlijk hartverwarmend’’, zei De Kramer dinsdagmiddag bij een persbijeenkomst in de gevangenis.

Op het moment geniet hij vooral bekendheid als deelnemer van Wie is de Mol?, maar al weken steekt De Kramer zijn tijd in het kachelproject. Al meer dan tienduizend gaskachels zijn naar het oosten gestuurd en een paar honderd houtkachels. Ze bieden niet alleen warmte, maar dienen ook als fornuis. Afgelopen kerst was De Kramer zelf nog in Oekraïne, waar de mortieren hem om de oren vlogen. ,,De mensen hebben die kachels kei- en keihard nodig. Het kan daar min 20 zijn, de elektriciteit ligt eruit en soms zijn ook de ramen kapot. Buren, familie - iedereen warmt er zich aan. Dit is van levensbelang.’’

De Kramer gaat binnenkort naast kachels ook tenten naar Oekraïne sturen, bedoeld voor mensen die hun huis hebben verloren.

Volledig scherm Ronald Schouwenaar (links) en Sander de Kramer van de Arbeidsbedrijven van de Penitentiaire Inrichtingen. De houtkachel gaat spoedig naar Oekraïne. © Roel Dijkstra

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.