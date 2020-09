Geduld van gemeente Rotterdam is op met Feyenoord: ‘Desnoods woningbouw zonder nieuw stadion’

Feyenoord moet nu ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen de plannen voor het nieuwe stadion. Het geduld van de gemeente is op: het is voor Feyenoord geen optie om nog een keer de hete aardappel door te schuiven. Wethouder Van Gils noemt een nieuw stadion is ‘heel belangrijk’, maar niet noodzakelijk. ,,Met of zonder stadion, dit gebied gaat ontwikkeld worden.’’