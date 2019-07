Geen alledaags gezicht: splinternieuw oorlogsfregat in Rotterdamse haven

Het bezoek van het fregat aan Nederland is te danken aan de Chinese ambassade in Den Haag, die het een leuk idee vond om Chinezen in ons land kennis te laten maken met de nieuwste aanwinst uit de vaderlandse vloot. De Chinese marine viert dit jaar haar 70-jarige jubileum en manifesteert zich ook steeds nadrukkelijker op het wereldtoneel, iets dat ook in het westen niet onopgemerkt blijft. In september bijvoorbeeld wordt in Rotterdam een conferentie gehouden over hoe om te gaan met de Chinese ambities op zee.