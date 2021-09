Geen Amsterdam, maar Rotterdam: deze nieuwe talkshow wordt opgenomen in De Esch

Vanaf 10 september presenteert Ajouad El Miloudi de nieuwe talkshow De Sociëteit op NPO 2. Het programma wordt opgenomen in De Esch in Rotterdam, bij evenementenlocatie HAL4 aan de Maas.

Eindelijk een talkshow vanuit Rotterdam.

Ja, al jaren is er kritiek dat te veel talkshows in Amsterdam zitten. Dat creëert een bubbel. Fidan Ekiz was eerder bezig om De Vooravond naar Rotterdam te halen. Ik vond het wel een steekhoudend verhaal. Het is belangrijk om een weerspiegeling te zijn van een groter deel van het land. Waar moesten we dan heen? Natuurlijk Rotterdam, de stad die heel erg divers en dynamisch is. Waar zowel de mooie kanten van fantastische kunstenaars en ondernemers, als de pijnpunten van een samenleving zoals de huisvestingsproblematiek, kansenongelijkheid en armoede, duidelijk zichtbaar en tastbaar zijn.

De talkshow komt in plaats van De Nieuwe Maan. Krijgt het een andere invulling?

Dit is een geheel nieuw programma, juist omdat we dingen anders willen doen. We gaan goed onderlegde gasten met een andere achtergond aan het woord te laten die niet opgepikt zijn in de grote talkshows. We noemen het een inclusieve talkshow, in plaats van multicultureel. Anders benadruk je dat je oog hebt voor diversiteit, terwijl dat een soort vanzelfsprekendheid moet worden. De Nieuwe Maan was vijftien jaar geleden nodig. En nu De Sociëteit.

Vanwaar de naam De Sociëteit?

Ik heb eerder het programma Ajouad En De Witte Man gemaakt. Ik vroeg aan een herensociëteit of ik als Marokkaanse jongen uit Amsterdam-Oost mocht aansluiten. Dat kon, omdat ik ‘voortreffelijk Nederlands sprak’ en daarmee ‘eigenlijk een witte man’ was. Die man zei iets sympathieks maar er zijn mensen geweest die het discriminerend opvatten. Dat bleef hangen. Met deze naam willen we onze eigen sociëteit aan de Maas neerzetten, waarvan jezelf bepaalt of je er onderdeel van bent, of wilt zijn.

De Sociëteit is vanaf 10 september iedere vrijdag te zien op NPO 2 om 17.10 uur.

