Geen bed voor zieke Frans (83) in ziekenhuis

Hij zit er fris en vrolijk bij, maar dat was een paar dagen terug wel anders. Frans Molijn (83) werd onwel in het Erasmus MC. Omdat er geen bed vrij was, werd hij echter naar huis gestuurd.

Molijn (rechts op de foto) was in Rotterdam voor de controle van zijn vrouw, maar bij het invullen van gegevens ging het mis. ,,De letters op de computer begonnen wazig te worden. Daarna hoorde en zag ik niks meer. Ik viel gewoon weg.'' De Spijkenisser werd meteen in een rolstoel naar de spoedeisende hulp gebracht, waar hij aan allerlei apparaten werd bevestigd en zijn bloed werd gecontroleerd. Na enkele uren kreeg hij te horen dat hij moest worden opgenomen. Zijn hartslag was 40 terwijl die 70 moest zijn.

Omdat er urenlang helemaal niets gebeurde, vroeg Molijn hoe lang het nog ging duren. ,,Ze zeiden dat ze bezig waren om een bed voor me te vinden.'' Maar om 19.00 uur - hij zat er al vanaf 14.00 uur - kreeg de Spijkenisser te horen dat opname in Rotterdam niet mogelijk was en dat hij naar een ziekenhuis in Zeeland toe moest.

Dat zag hij niet zitten, maar protesteren bleek niet nodig want ook dat ziekenhuis was 'vol'. Omdat opname in zijn eigen Spijkenisse niet mogelijk bleek, werd de patiënt uiteindelijk 's avonds laat naar huis gestuurd. Hij moest later maar terug komen voor een hartkastje.

Molijn kon gelukkig op eigen houtje naar huis. Hij wil er ook geen grote zaak van maken. Toch vindt hij de hele gang van zaken maar vreemd. En zijn vrouw maakt zich zorgen om hem. Ook omdat ze nog steeds niets hebben gehoord van het ziekenhuis.

Woest

Buurman Willem Heijdacker (links op de foto), voorzitter van de Stichting Acute Zorg Voorne-Putten, is woest. ,,Het is natuurlijk van de zotte dat hij naar huis wordt gestuurd omdat ze geen bed hebben.'' Volgens hem is dit ook precies de reden dat hij zijn stichting heeft opgericht: de zorg in deze regio is uitgehold. ,,Door alle bezuinigingen zijn er geen ziekenhuizen meer die mensen kunnen opvangen. Daar maak ik me telkens zo boos over.''

Het Erasmus MC wil niet reageren op het geval van Molijn. Maar een woordvoerder bevestigt dat de druk bij ziekenhuizen in de regio steeds verder oploopt. ,,Het lukt nog wel om de acute zorg te geven, maar de ziekenhuizen moeten wel steeds verdergaande maatregelen nemen.''