Geen Brammetje meer bij de bekendste patatzaak van Rotterdam (en omstreken)

UPDATE/VIDEO Tientallen deelscoo­ters in vlammen opgegaan bij grote brand, ‘maar het aanbod is niet in gevaar’

15:18 Bij de brand in een bedrijfspand aan de Linschotenstraat in Rotterdam zijn maandagochtend vermoedelijk 150 tot tweehonderd scooters van het deelscooterbedrijf GO Sharing in vlammen opgegaan. Ook een onbekend aantal accu’s is verwoest. Gebruikers van deelscooters in Rotterdam en omstreken zullen hier echter niks van merken, verzekert een woordvoerder van GO Sharing.