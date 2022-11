Geen feesten of schermen, gaycafé Regenboog boycot WK in Qatar om vervolging lhbti’ers: ‘Voelt zo fout’

update Vrouw en hond gered uit brandende woning in Rotterdam-Delfshaven

In een woning aan de Schiedamseweg in Rotterdam-Delfshaven is zaterdagavond brand uitgebroken. De brandweer heeft met een trapladder een vrouw en een hond uit de woning gehaald. Er was sprake van veel rookontwikkeling. Er werd opgeschaald naar grote brand zodat meer eenheden ter plaatse kwamen. De brand is inmiddels onder controle.

20:41