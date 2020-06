Geen gehoor aan massale ‘plunderoproep’: in het centrum van Rotterdam blijft het rustig

interview Ic-man Diederik Gommers: stamgast bij talkshows en Rutte, thuis tussen de koeien in Wijngaar­den

17:33 Ineens zat Diederik Gommers uit het rustige Wijngaarden in het oog van de coronastorm. Normaal aan de slag als intensivist in het Erasmus Medisch Centrum, zat hij ineens aan tafel met premier Mark Rutte om de grootste crisis van na de Tweede Wereldoorlog het hoofd te bieden. ,,Ik had het gevoel dat ik het land meeregeerde. Heel raar.’’