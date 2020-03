Geen konijn maar topspits Robin van Persie bij spreekbeurt van dolblije Teun (8)

Ieder kind dat een spreekbeurt geeft op school over konijnen, neemt zijn of haar eigen Flappie mee. De 8-jarige Teun uit Sassenheim hield woensdag zijn spreekbeurt over zijn idool Robin van Persie. En tot Teuns totale verrassing stond de voormalige Feyenoord-spits en Oranjes topscorer aller tijden daarbij ineens in zijn klas. Het resultaat van een tweet van zijn moeder Corry van Ginhoven.

Teun zit op De Thermiek in Leiden, een school voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Toen het tijd werd voor zijn spreekbeurt was het thema in een mum van tijd gekozen: Robin van Persie, zijn favoriete voetballer en een man in het bezit van een prachtige, internationale sportcarrière. Daar wilde hij zijn klasgenoten van groep 4 maar wat graag alles over vertellen. Moeder Corry (42) schoot hem te hulp en slingerde een tweet de wereld in. Ze richtte zich tot @Persie_Official , de Twitteraccount van de oud-topspeler. ‘Aangezien ook iedereen zijn konijn meeneemt, als daar de spreekbeurt over gaat; heb je wat te doen 's morgens op 11 maart?’



Met wat hulp van Van Ginhovens zus rolde het balletje ‘slinks’ verder. Teun, zijn moeder en vader Martijn Lagendijk wisten van niks. Alleen de fysiotherapeut van de mytylschool en Teuns juffen zaten in het complot. Zij wisten dat Van Persie naar Leiden zou komen.

Fantasie

,,Teun heeft aardig wat lichamelijke problemen. Hij zit ook in een rolstoel. Voetbal is zijn lust en zijn leven. Zijn fantasie is dat hij later in de Kuip speelt’’, vertellen moeder Corry en vader Martijn Lagendijk (39) over hun zoon. ,,Hij vraagt zich niet af of dat gaat lukken, hij wil alleen weten of wij dan komen kijken. Mooi toch dat kinderen, hoe verschillend ze ook zijn, er over dromen om voetballer te worden.’’

Met de vader was afgesproken dat hij na afloop van de spreekbeurt op het schoolplein een training zou verzorgen. Lagendijk is namelijk voetbaltrainer bij R.K.V.V. Teylingen, een voetbalvereniging in Sassenheim. Ook hij was verrast toen hij ineens met de beroemde Rotterdammer in een kamertje zat te wachten op het einde van Teuns grote Van Persie-bijpraat.

Volledig scherm Robin van Persie en Teun op de mytylschool De Thermiek in Leiden. Van Persie kwam spontaan opdagen bij de spreekbeurt van de 8-jarige Teun uit Sassenheim. © Privéfoto

Want op zijn mytylschool weten ze wel dat Teun stilvalt als iets hem overrompelt. De Feyenoorder boembats aan het begin van de spreekbeurt het klaslokaal insturen, zou dus geen goed idee zijn. Maar als sluitstuk samen een korte quiz presenteren over de loopbaan van Van Persie ging prima. Corry van Ginhoven: ,,Samen vulden ze ook de door Teun bedachte quiz in op papier. Robin heeft er nog ‘vrienden voor het leven’ bijgezet.’’

Schoolplein

Daarna ging het feest nog even door op het schoolplein. Met groep 4 trapte Van Persie een balletje. Zittend in een stoeltje op wieltjes zette Teun zijn beste beentje voor. Zijn vader annex coach nam ondertussen andere leerlingen onder zijn hoede op het speelplein.

Volledig scherm Robin van Persie meldt zich bij spreekbeurt van Teun, leerling van groep 4 van de Mytylschool De Thermiek in Leiden. Dit tot grote verrassing van Teun zelf overigens. De spreekbeurt was 11 maart 2020 en ging over de oud Feyenoord-spits. © Martijn Lagendijk

Teuns ouders hebben niets dan lof voor de speciale spreekbeurtgast. ,,Op school was iedereen blij. Robin is benaderbaar en lief voor de kinderen geweest; hij vertelde van alles. Het is een man die heel erg zichzelf is. Die niet schrikt als hij wat rolstoeltjes ziet.’’ Uiteindelijk was Teun zo op zijn gemak dat hij wat woorden durfde te wisselen met zijn idool.