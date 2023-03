Geen ouderwetse ambulance maar cabrio voor gewonde wielrenners: ‘Is volledige first responder’

Een cabrio als hulpverleningsvoertuig, leg dat eens uit?

De oude cabrio’s hebben geen ambulance striping, waarom deze wel?

,,We wilden het professioneler gaan aanpakken, want wij werken net zoals ambulanceverpleegkundigen ook volgens alle regels en zijn bevoegd om alles te doen. We hebben daarom een paar maanden geleden bij Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) de ambulance-striping aangevraagd voor de nieuwe cabrio. Daar ontstond nog even een verwarring, want na de aanvraag belden zij terug met de vraag of we wel de goede auto hadden aangegeven, ‘want dit was een cabrio’. Maar dat het een cabrio was die de klassieke ambulance-striping moest gaan krijgen, klopte dus wél.”