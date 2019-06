Geen regenscherm, maar vast dak op nieuw Feyenoordstadion

Volgens hem wordt het een constructie die uit staal en kunststof bestaat. Dat zal vanonder de vaste overkapping tevoorschijn komen, en in het midden sluiten. Hij benadrukt dat dit ontwerp geen extra kosten met zich meebrengt. ,,Het was altijd een keuze tussen een regenscherm en een vast dak. Die knoop hebben we nu doorgehakt’’, legt hij uit. Het definitief ontwerp moet in september klaar zijn. De bouwkosten blijven 365 miljoen euro.

Naast een vast dak krijgt het stadion ook een ‘spelerstunnel‘, net zoals de Kuip nu heeft. ,,Dat systeem nemen we over uit het huidige stadion.‘’ Rond het veld komt geen gracht. De geplande voetbaltempel op Zuid telt drie ringen: twee met 20.000 plaatsen en de bovenste met 23.000.

De bouw van het toekomstige onderkomen van Feyenoord start in april 2021. De opening is gepland in voorjaar 2024. Het complex telt 63.000 zitplaatsen. Eerder vandaag maakte Stadion Feijenoord bekend dat de financiering op koers ligt. Met name de interesse voor aandelen is groot: al voor 70 procent van het totale pakket van 202 miljoen euro zijn gegadigden.