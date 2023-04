Geen standbeeld voor overleden Bokito: ‘Niet meer van deze tijd’

René woont op 47ste etage hoogste woontoren van Nederland: ‘Piloten kun je bijna recht aankijken’

Hij is het paradepaardje van de Rotterdamse skyline: de 215 meter hoge Zalmhaventoren. Een jaar geleden trokken de eerste bewoners in de hoogste woontoren van de Benelux. Lees hier hun bijzondere verhalen. ,,Als er een helikopter langskomt, kun je de piloten bijna in de ogen kijken.”